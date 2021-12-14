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دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى ما لم يحدث تقدم
https://almnatiq.net/?p=1084383
المناطق_وكالات

قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الاثنين إن القوى الغربية لم تُجر حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريبا “بلا معنى”.

وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان “حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية… الوقت ينفذ. وبدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريبا بلا معنى”.

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