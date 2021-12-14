دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى ما لم يحدث تقدم

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قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الاثنين إن القوى الغربية لم تُجر حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريبا “بلا معنى”.

وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان “حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية… الوقت ينفذ. وبدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريبا بلا معنى”.