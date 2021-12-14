احدث الأخبار

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة
أبرز المواد
 الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة
أبرز المواد
 استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»
أبرز المواد
 شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط
أبرز المواد
 بالصور| ابنة رائد فضاء تنطلق بصاروخ فضائي بعد 60 عاماً على رحلة والدها
أبرز المواد
 فيديو| مصرع 4 طلاب بحادث سير مروّع في “مصر” والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة
فيديو المناطق
 دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى ما لم يحدث تقدم
أبرز المواد
 الصين ترصد أول إصابة بـ”أوميكرون”.. ومئات الآلاف في الحجر
أبرز المواد
 احذر.. الإفراط في تناول “سلمون المزارع” قد يسبب السرطان
أبرز المواد
 روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا
أبرز المواد
 رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
أبرز المواد
 اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة

أبرز المواد
الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

أبرز المواد
استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»

استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»

أبرز المواد
شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط

شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط

أبرز المواد

الصين ترصد أول إصابة بـ”أوميكرون”.. ومئات الآلاف في الحجر

الصين ترصد أول إصابة بـ”أوميكرون”.. ومئات الآلاف في الحجر
https://almnatiq.net/?p=1084386
المناطق_وكالات

رصدت الصين، الاثنين، أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا المعروف باسم “أوميكرون”، فيما قررت السلطات إخضاع مئات الآلاف للحجر وسط تفشي الفيروس مؤخرا.

وقالت صحيفة “تيانجين ديلي” التابعة للحكومة، إن السلطات اكتشفت حالة إصابة بـ”أوميكرون” في مدينة تيانجين شمالي البلاد، مؤكدة أن المصاب دخل الصين من بلد آخر لم تكشف عن اسمه.

وأفادت الصحيفة أن المريض لم تظهر عليه أي أعراض “كوفيد 19″، قبل أن تؤكد الاختبارات المعملية إصابته بالمتغير “أوميكرون”.

وفي الوقت ذاته، يخضع مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانغ الصناعية للحجر الصحي، حيث علقت الدولة عمليات تجارية وألغت رحلات جوية وأحداثا أخرى.

وأبلغت المقاطعة، الأحد، عن 74 إصابة ظهرت عليها أعراض مؤكدة، أي ما يقترب من ضعف حالات اليوم السابق.

وتتأهب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لاحتمال مزيد من التفشي للمرض، بينما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل.

والأحد قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إن المتحور “أوميكرون” يبدو أسرع انتشارا من نظيره “دلتا”، لكنه يسبب أعراضا أقل حدة، بينما شددت على أن المعلومات عنه لا تزال غير مكتملة.

وتراجعت عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات في الصين إلى حد كبير، بعد تنفيذ مجموعة من القيود المشددة على الحدود، وإجراء الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق التي تستهدف مناطق بعينها.

وسجلت البلاد 101 إصابة جديدة بـ”كوفيد 19″، الاثنين، من بينها 21 حالة قادمة من الخارج، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية.

روابط ذات صلة

استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»

استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»
“أوميكرون” يدق أبواب “عمان” والإعلان عن أول إصابتين

“أوميكرون” يدق أبواب “عمان” والإعلان عن أول إصابتين
وفيات كورونا بأمريكا تلامس “الرقم الخطير”.. وتحذير من القادم

وفيات كورونا بأمريكا تلامس “الرقم الخطير”.. وتحذير من القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements