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بالصور| ابنة رائد فضاء تنطلق بصاروخ فضائي بعد 60 عاماً على رحلة والدها

بالصور| ابنة رائد فضاء تنطلق بصاروخ فضائي بعد 60 عاماً على رحلة والدها
https://almnatiq.net/?p=1084389
المناطق_وكالات

انطلقت الابنة الكبرى لرائد الفضاء الأمريكي «آلان شيبرد» إلى الفضاء على متن صاروخ «بلو أوريجين» للسياحة الفضائية التجارية، المملوك للملياردير «جيف بيزوس» .

رحلة الابنة انطلقت إلى الفضاء، بعد 60 عاماً من رحلة والدها الراحل المشهورة في بداية عصر الفضاء.

وحسب قناة روسيا اليوم» فإن» لورا شيبرد تشيرشلي» (74 عاماً)- التي كانت تلميذة عندما حلق والدها في الفضاء لأول مرة- هي واحدة من ستة ركاب في مقصورة مركبة «نيو شيبرد» الفضائية التابعة لشركة «بلو أوريجين» عند انطلاقها من موقع خارج بلدة» فان هورن» في غرب «تكساس» الأمريكية.

وجرى تصميم كبسولة الطاقم للتحليق على ارتفاع حوالى 106 كيلومترات قبل أن تعود مرة أخرى إلى الأرض، في هبوط مظلي سلس على أرض صحراوية.

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