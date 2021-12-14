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فيديو| مصرع 4 طلاب بحادث سير مروّع في “مصر” والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة

فيديو| مصرع 4 طلاب بحادث سير مروّع في “مصر” والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة
https://almnatiq.net/?p=1084393
المناطق_وكالات

لقي أربعة طلاب مصرعهم، الجمعة، جراء حادث سير مروّع في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.

واصطدمت سيارة الطلاب الأربعة بأخرى من طراز “أستون مارتن” يقودها ابن مالك سلسلة أسواق شهيرة في مصر.

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة قائد السيارة الفارهة، إلا أن حالته الصحية مستقرة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن السيارة التي يقودها ابن مالك سلسلة الأسواق الشهيرة هي التي صدمت السيارة الأخرى التي تقل الطلاب، ما أسفر عن مصرعهم.

وألقى رجال الأمن القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه ابن مالك سلسلة محلات شهيرة، وأصيب نتيجة التصادم.

 

وأمر النائب العام المصري أمس الاثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال.

 

وقال بيان صادرٌ عن النيابة العامة، إن ذلك كان ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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