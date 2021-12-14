الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

المناطق_وكالات

بموازاة تواصل البحث عن ناجين محتملين، بدأت المساعدة تنتظم في محيط مصنع للشموع في وسط الولايات المتحدة بات يجسد الدمار الهائل الذي نجم عن أعاصير أدت إلى مقتل 94 شخصا في عدة ولايات أمريكية.

واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية ست ولايات مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات إلا أن مايفيلد في ولاية كانتاكي كانت أكثرها تضررا.

واستحال مصنع «مايفيلد كونسيومر بروداكتس» لصناعة الشموع العطرية كومة من الأعمدة والحديد الملتوي بارتفاع امتار عدة. وقد فتشت فرق الإنقاذ المجهزة برافعات وجرافات وآليات آخرى الأنقاض بدقة الأحد.

وكان نحو 110 موظفين في المصنع مساء الجمعة لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة عندما دمر الإعصار كل شيء.