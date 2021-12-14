احدث الأخبار

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة
أبرز المواد
 الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة
أبرز المواد
 استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»
أبرز المواد
 شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط
أبرز المواد
 بالصور| ابنة رائد فضاء تنطلق بصاروخ فضائي بعد 60 عاماً على رحلة والدها
أبرز المواد
 فيديو| مصرع 4 طلاب بحادث سير مروّع في “مصر” والنيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة
فيديو المناطق
 دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى ما لم يحدث تقدم
أبرز المواد
 الصين ترصد أول إصابة بـ”أوميكرون”.. ومئات الآلاف في الحجر
أبرز المواد
 احذر.. الإفراط في تناول “سلمون المزارع” قد يسبب السرطان
أبرز المواد
 روسيا تتوعد بـ”مواجهة” وبـ”رد عسكري” على الناتو في أوكرانيا
أبرز المواد
 رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
أبرز المواد
 اقتصاديون: الميزانية تحمي موارد الأجيال القادمة وتعزز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة

احذر.. أسوأ عادة يومية في تناول الطعام تدمر الصحة

أبرز المواد
الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

أبرز المواد
استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»

استقرار النفط وسط مخاوف الطلب الناجمة عن «أوميكرون»

أبرز المواد
شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط

شاهد.. اكتشاف كائن نادر “شبيه بالكائنات الفضائية” برأس نصف شفاف في أعماق المحيط

أبرز المواد

الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة

الأمل يتراجع في العثور على أحياء بعد أعاصير الولايات المتحدة
https://almnatiq.net/?p=1084410
المناطق_وكالات

بموازاة تواصل البحث عن ناجين محتملين، بدأت المساعدة تنتظم في محيط مصنع للشموع في وسط الولايات المتحدة بات يجسد الدمار الهائل الذي نجم عن أعاصير أدت إلى مقتل 94 شخصا في عدة ولايات أمريكية.

واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية ست ولايات مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات إلا أن مايفيلد في ولاية كانتاكي كانت أكثرها تضررا.

واستحال مصنع «مايفيلد كونسيومر بروداكتس» لصناعة الشموع العطرية كومة من الأعمدة والحديد الملتوي بارتفاع امتار عدة. وقد فتشت فرق الإنقاذ المجهزة برافعات وجرافات وآليات آخرى الأنقاض بدقة الأحد.

وكان نحو 110 موظفين في المصنع مساء الجمعة لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة عندما دمر الإعصار كل شيء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements