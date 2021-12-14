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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
https://almnatiq.net/?p=1084424
المناطق _ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية

مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد المساء على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها،

وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من

مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود

الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة

الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة

وتكون جنوبية تتحول تدريجيًا خلال فترة الليل جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية،وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوب.

, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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