تعليم ينبع ينظم لقاء افتراضيًا حول الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

المناطق _ متابعات

نظم تعليم ينبع أمس لقاءً افتراضياً بشأن برنامج “الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية” والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمعلمين

والمعلمات للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي. حضر اللقاء الذي نفذهُ قسم التدريب التربوي

والابتعاث بتعليم المحافظة، المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي ومديرات المدارس بالمحافظة ومعلمات

التخصصات المستهدفة بالبرنامج.

وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي أن برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية يستهدف

معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المخصصة

لذلك.

وأشارت ساعاتي إلى أن وزارة التعليم تسعى من خلال تطبيق البرنامج في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى رفع

كفاءة المعلمين والمعلمات وتطوير قدراتهم في تخصصات جديدة، واستثمارها في تحسين مخرجات التعليم، من خلال تنفيذ برامج

تطويرية معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ووزارة الموارد البشرية.

وأبانت أن اللقاء الافتراضي تناول عدة محاور شملت مناقشة التعميم والتوجيهات الوزارية الخاصة بالبرنامج، وتحفيز المستهدفات

للمشاركة والإفادة من الفرصة التطويرية، وعرض دليل عمليات التقديم ورفع المستندات، وتذليل صعوبات التعامل مع النظام ومنصة

مسار للتوثيق والاعتماد، بالإضافة إلى فتح المجال للأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركات.