تتويج أجمل ٦ صقور بمسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز

واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت مسابقات اليوم فئتي «حر قرناس»، و«حر أسود/ أدهم قرناس».