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تتويج أجمل ٦ صقور بمسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز

تتويج أجمل ٦ صقور بمسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز
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واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت مسابقات اليوم فئتي «حر قرناس»، و«حر أسود/ أدهم قرناس».

 

وفاز بالمركز الأول في فئة «حر أسود/ أدهم قرناس» الصقر (لطام) للصقار فيصل بن ناصر بن جمعة، وبالمركز الثاني فاز الصقر (سنجار) للصقار خالد البوعينين، أما المركز الثالث ففاز به أيضًا الصقار فيصل جمعة، بصقره (همام).

 

وفي فئة «حر قرناس» فاز بالمركز الأول الصقر (لياح) للصقار الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، وبالمركز الثاني فاز الصقر (عساف) للصقار علي العجمي، أمَّا المركز الثالث فكان أيضًا للصقار الشيخ عبدالعزيز آل ثاني، بصقره (نهار).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان «الملواح» و«المزاين»، حيث خصص منها 4 ملايين و200 ألف ريال لمسابقة المزاين بفئاتها المختلفة.

 

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، قد حقق اعترافًا دوليًا كأكبر مهرجان للصقور عالميًا، وتم تسجيله في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

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