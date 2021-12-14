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نجاة امرأة وطفليها بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار.. ومقطع يوثق اللحظة الفارقة

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المناطق _ متابعات

وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لنجاة سيدة وأطفالها من الموت المحقق تحت عجلات قطار في بلدات بإندونيسيا؛ حيث يظهر في الفيديو محاولة السيدة التي تقود دراجة نارية بصحبة بنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ، ولكن حدث عطل مفاجئ.

 

وذكرت وسائل الإعلام، أنَّ الدراجة تعطلت على القضبان، وحاولت السيدة التقدم بها للأمام ولكن دون جدوى، فقررت سحبها للخلف بمساعدة أطفالها، حسب ما أظهر مقطع الفيديو.

وفشلت المرأة وبنتها في سحب الدراجة من على القضبان، وقررا التخلي عنها، وتمكنوا من الهرب قبل وصول القطار في آخر لحظة.

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