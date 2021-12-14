نجاة امرأة وطفليها بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار.. ومقطع يوثق اللحظة الفارقة

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وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لنجاة سيدة وأطفالها من الموت المحقق تحت عجلات قطار في بلدات بإندونيسيا؛ حيث يظهر في الفيديو محاولة السيدة التي تقود دراجة نارية بصحبة بنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ، ولكن حدث عطل مفاجئ.