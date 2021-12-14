احدث الأخبار

سمو أمير منطقة تبوك يعقد لقائه الأسبوعي برؤساء المحاكم ومدراء الإدارات الحكومية و المواطنين
أهم الاخبار
 الهند تسجل 5784 إصابة جديدة بكورونا و252 وفاة
أبرز المواد
 أسعار النفط تسجل 74.40 دولار للبرميل.. رهان الكبار بمواجهة “أوميكرون”
أبرز المواد
 «الملحقية الثقافية بأمريكا» تحذر المبتعثين من رسائل إلكترونية مشبوهة
أبرز المواد
 خبراء يحددون 7 عادات يومية تسبب في تلف الكبد
أبرز المواد
 التهاب القولون التقرحي.. الأعراض والعلاج
أبرز المواد
 الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
أبرز المواد
 الرياض تحتضن قمة خليجية لمواجهة التحديات واقتناص الفرص
أهم الاخبار
 نجاة امرأة وطفليها بأعجوبة من الموت تحت عجلات القطار.. ومقطع يوثق اللحظة الفارقة
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة نثر البذور بمحافظة ينبع
أبرز المواد
 تحذيرات من حدوث “تسونامي” عقب زلزال بقوة 5ر7 درجات ضرب شرقي إندونيسيا
أبرز المواد
 بلازما الدم.. أمل جديد لإنقاذ المصابين بأعراض كورونا الخطيرة
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

سمو أمير منطقة تبوك يعقد لقائه الأسبوعي برؤساء المحاكم ومدراء الإدارات الحكومية و المواطنين

سمو أمير منطقة تبوك يعقد لقائه الأسبوعي برؤساء المحاكم ومدراء الإدارات الحكومية و المواطنين

أهم الاخبار
الهند تسجل 5784 إصابة جديدة بكورونا و252 وفاة

الهند تسجل 5784 إصابة جديدة بكورونا و252 وفاة

أبرز المواد
أسعار النفط تسجل 74.40 دولار للبرميل.. رهان الكبار بمواجهة “أوميكرون”

أسعار النفط تسجل 74.40 دولار للبرميل.. رهان الكبار بمواجهة “أوميكرون”

أبرز المواد
«الملحقية الثقافية بأمريكا» تحذر المبتعثين من رسائل إلكترونية مشبوهة

«الملحقية الثقافية بأمريكا» تحذر المبتعثين من رسائل إلكترونية مشبوهة

أبرز المواد

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
https://almnatiq.net/?p=1084458
المناطق _ متابعات

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

روابط ذات صلة

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي
المملكة تشدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية للمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث

المملكة تشدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية للمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث
فيديو.. التحالف: مصرع 190 من عناصر ميليشيا الحوثي في مأرب

فيديو.. التحالف: مصرع 190 من عناصر ميليشيا الحوثي في مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements