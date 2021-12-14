التهاب القولون التقرحي.. الأعراض والعلاج

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قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي، إن التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية.

وأوضحت أنه مرض مزمن يتميز بالتهاب متواصل للطبقة السطحية من الغشاء المخاطي للقولون والمستقيم مع تشكل تقرحات في هذه الطبقة.

وأضافت أن أسباب التهاب القولون التقرحي غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن الأسباب ترجع إلى العوامل الوراثية والاختلال الوظيفي في جهاز المناعة والتغيرات الطارئة على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

وتتمثل أعراض التهاب القولون التقرحي في الإسهال المختلط بالدم وآلام أسفل البطن والانتفاخ وفقدان الوزن والتعب وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في أقرب وقت ممكن، لتجنب المخاطر الجسيمة، التي قد تترتب على الالتهاب مثل سرطان القولون.

ويشمل العلاج الأدوية المضادة للالتهاب والأدوية المثبطة لجهاز المناعة. وفي الحالات الشديدة يصل الأمر إلى الجراحة مثل استئصال القولون والمستقيم.