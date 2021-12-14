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خبراء يحددون 7 عادات يومية تسبب في تلف الكبد

خبراء يحددون 7 عادات يومية تسبب في تلف الكبد
https://almnatiq.net/?p=1084464
المناطق _ متابعات

كشف خبراء في مستشفى مايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سبع عادات وأخطاء تدمر الكبد، مشيرين إلى أن تناول المشروبات الكحولية واستخدام بخاخات الرذاذ يؤديان إلى تلف الكبد.

 

وقال الخبراء، إن الكبد يصفي كل الدم في الجسم، أي يجب الانتباه إليه وعدم تجاهله، لذلك فإن تطهير الكبد عملية مهمة جدا، لأن السموم تهدد حياة الإنسان. ومن أجل الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة، يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، التي تسبب تليف الكبد، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

 

وأضافوا أنه يجب استخدام بخاخات الايروسول (الرذاذ) بحذر، لتجنب تسمم الجسم، لأنه عبر الكبد تترشح جميع المواد الكيميائية، بما فيها التي تأتي من الرئتين. لذلك ينصح الأطباء باستخدام هذه البخاخات في أماكن ذات تهوية جيدة وباستخدام كمامة.

 

ويشير الخبراء إلى ضرورة الانتباه إلى تركيب المواد المستخدمة في الحياة اليومية، ويؤكدون على أهمية غسل الفواكه والخضراوات. وينصحون بضرورة إجراء اختبار الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي С، لأن الفيروس المسبب لهذا الالتهاب يمكنه إصابة الكبد بكامله، ووفقا للأطباء يمكن الإصابة بهذا الفيروس حتى عند رسم الوشم إذا لم تكن الإبرة المستخدمة معقمة.

ويضيف الباحثون، ولا تقل أهمية النظام الغذائي المتبع، وينصحون بالتخلي تماما عن الأطعمة الدهنية والمقلية والملح، وضرورة ممارسة التمارين الرياضية مدة 30 دقيقة ما لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع.

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