خبراء يحددون 7 عادات يومية تسبب في تلف الكبد

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كشف خبراء في مستشفى مايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عن سبع عادات وأخطاء تدمر الكبد، مشيرين إلى أن تناول المشروبات الكحولية واستخدام بخاخات الرذاذ يؤديان إلى تلف الكبد.