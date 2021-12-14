«الملحقية الثقافية بأمريكا» تحذر المبتعثين من رسائل إلكترونية مشبوهة نشر قبل 36 دقيقة - 9:07 صباحًا, 14 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1084467 المناطق _ متابعات حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، المبتعثين، من رسائل إلكترونية قد ترد باسم أحد موظفيها وتحتوي على رابط مشبوه، مطالبة بحذف الرسالة فورًا. وقالت الملحقية الثقافية –عبر تويتر-: «المكرم المبتعث/المبتعثة، قد تصلك رسائل إلكترونية على شكل رد على رسالة إلكترونية سابقة بينكم وبين أحد موظفي الملحقية، معنونة بنفس عنوان الرسالة الأصلية! ولكن تحتوي على رابط يطلب منكم الضغط عليه لغرض الاحتيال أو التصيُّد». وتابعت «لذا نأمل منكم الحذر من هذه الرسائل الاحتيالية، وعدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات، وحذف الرسالة مباشرة».
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