«الملحقية الثقافية بأمريكا» تحذر المبتعثين من رسائل إلكترونية مشبوهة

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حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، المبتعثين، من رسائل إلكترونية قد ترد باسم أحد موظفيها وتحتوي على رابط

مشبوه، مطالبة بحذف الرسالة فورًا.