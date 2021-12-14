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أسعار النفط تسجل 74.40 دولار للبرميل.. رهان الكبار بمواجهة “أوميكرون”

أسعار النفط تسجل 74.40 دولار للبرميل.. رهان الكبار بمواجهة “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1084470
المناطق _ وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب توقفت بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الطلب بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود لمواجهة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي سنتا واحدا إلى 74.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش.

وبسنت واحد أيضا صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى 71.30 دولار للبرميل.

مصير البرميل على المدى القصير

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا “المتعاملون في الطاقة لا يريدون المراهنة على أوبك+، لكن جميع المخاطر القصيرة المدى من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية تثبت جميعها أن لها تأثيرا سلبيا للغاية على توقعات أسعار النفط على الأمد القصير”.

 

وتشدد حكومات حول العالم، من بينها بريطانيا والنرويج، القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، ومنها تقليص رحلات الجوية وإلغاء فعاليات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، في الرابع من يناير/كانون الثاني لتقرير سياستهم للإنتاج.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد العرض مع توقع زيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير/كانون الثاني، وفقا لتوقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الإثنين.

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