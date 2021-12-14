اشتباكات عنيفة في سبها الليبية بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية

المناطق _ وكالات

اندلع قتال عنيف في مدينة سبها الليبية بين قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية.