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اشتباكات عنيفة في سبها الليبية بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية

اشتباكات عنيفة في سبها الليبية بين قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية
https://almnatiq.net/?p=1084483
المناطق _ وكالات

اندلع قتال عنيف في مدينة سبها الليبية بين قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل عسكري تابع لحكومة الوحدة الوطنية.

 

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الكتيبة 116 بقيادة مسعود الجدي وتتبع حكومة الوحدة الوطنية حاولت اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية ومواقع أخرى تحت سيطرة قوات الكرامة وسط مدينة سبها.

 

وأوضحت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد أن قامت قوات تابعة لعملية الكرامة بمصادرة عربات مخصصة للشرطة، كانت أرسلت إلى مديرية أمن سبها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن قوات الكرامة استولت عليها ونقلتها إلى قاعدة براك الشاطئ، وفقا لروسيا اليوم.

وتسببت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في حركة نزوح من منطقة «القرضة» القريبة، في حين يتواصل إطلاق القذائف بين الطرفين بشكل عشوائي.

 

وفيما ذكرت الأنباء أن الاشتباكات لا تزال تدور داخل مدينة سبها، لا يعرف حتى الآن الخسائر التي نجمت عن القتال.

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