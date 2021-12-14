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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة قلوة بالباحة تشارك في مبادرة السعودية الخضراء

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة قلوة بالباحة تشارك في مبادرة السعودية الخضراء
https://almnatiq.net/?p=1084492
المناطق _ متابعات

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة بتشجير فناء ومحيط مبنى الهيئة، وذلك انطلاقاً من

“مبادرة السعودية الخضراء” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، وذلك

بالتعاون مع البلدية وفرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

 

ويأتي ذلك استجابة لتوجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله

السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة في جميع مناطق المملكة.

 

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن توجيه معالي الرئيس العام

ينطلق من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام

2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وقد وضعت

الرئاسة خطة لإكمال تشجير مبانيها في جميع مناطق المملكة.

 

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