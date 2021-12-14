أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، تزامناً مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 215.76 ريال (57.51 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 188.79 ريال (50.32 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 161.82 ريال (43.13 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.86 ريال (33.55 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، رتفاعاً إلى نحو 6710 ريال (1789 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1510 ريال (402.59 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، سجلت عقود الذهب تسليم شهر فبراير في صباح تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق العالمية، تراجعًا بنسبة 0.08% إلى 1786.90 دولار.

وكان الذهب قد ارتفع عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة القلق بشأن التأثير الاقتصادي لمتحور “أوميكرون”.

وزادت المخاوف حول المتحور الجديد بعدما أظهرت نتائج دراسة لباحثين في جامعة “أوكسفورد” أن جرعتي لقاح ضد فيروس “كورونا” لا توفر الحماية اللازمة من متحور “أوميكرون”.

وتزامن هذا مع إعلان المملكة المتحدة عن تسجيل وفاة مريض على الأقل بالمتحور الجديد، وسط تحذيرات وزير الصحة البريطاني “ساجد جافيد” من انتشار متحور “أوميكرون” بمعدل هائل، مشيرًا إلى تضاعف الحالات كل بضعة أيام.

وفي سياق آخر، صرح “جيجار تريفيدي” محلل السلع لدى “أناند راثي شيرز”، لوكالة “رويترز” أن السوق في حالة ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي في الخامس عشر من ديسمبر.

فيما يرى “كلاوس بادر” كبير الاقتصاديين العالميين في “سوسيتيه جنرال” في تصريحاته لشبكة “سي إن بي سي”، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع وتيرة خفض مشتريات الأصول والإشارة إلى رفع الفائدة أقرب من المتوقع خلال اجتماعه هذا الأسبوع.