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أمين العاصمة المقدسة يُدشن تطبيق عدادات الكهرباء الخاص بالأمانة

أمين العاصمة المقدسة يُدشن تطبيق عدادات الكهرباء الخاص بالأمانة

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أمين العاصمة المقدسة يُدشن تطبيق عدادات الكهرباء الخاص بالأمانة

أمين العاصمة المقدسة يُدشن تطبيق عدادات الكهرباء الخاص بالأمانة
https://almnatiq.net/?p=1084503
المناطق _ متابعات

دشَّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم تطبيق حصر عدادات الكهرباء وأعمدة الانارة

الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة، أحد منتجات مركز المعلومات الجغرافية بالتعاون مع إدارة الإنارة.

وأوضحت الأمانة بأن التطبيق يأتي استمرارا لحزمة المنتجات الرقمية وهو يتضمن رقمنه وحصر مواقع ومعلومات وأبراج عدادات

الكهرباء الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة وإعداد خريطة رقمية لإدارة تشغيل وصيانة الإنارة لعرض العدادات وشبكات الإنارة

ومكوناتها بشوارع وطرق مكة المكرمة والبلديات التابعة لها، بواسطة الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك استمرارا لأعمال أمانة العاصمة المقدسة الرقمية وتطبيقاتها الفعالة، في تمكين الإدارات التنفيذية من القيام بمهامها

الميدانية للخدمات المتفرقة بالعاصمة المقدسة بواسطة التقنية الذكية.

 

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