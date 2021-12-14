أوباميانج يقترب من برشلونة نشر قبل 28 دقيقة - 10:51 صباحًا, 14 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1084506 المناطق _ وكالات دخل بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، اهتمامات نادي برشلونة الإسباني وذلك بناء على رغبة المدير الفني تشافي هيرنانديز. ويرى تشافي أن الدولي الجابوني قادر على حل الأزمة الهجومية لفريقه خاصة وأنه يمتلك سجلًا تهديفيًا عاليًا وقدرات مميزة. ويعيش المهاجم صاحب الـ32 عاما أوقات غير سعيدة مع فريقه الحالي بسبب الاختلافات المستمرة مع المدير الفني ميكيل أرتيتا والتي كان آخرها الحديث حول أحقية شارة القيادة. وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة سيحاول حسم صفقة أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو الانتظار إلى الصيف على أقضى تقدير. ويعاني الفريق الكتالوني من تراجع كبير على مستوى الأداء وتدهور في النتائج وهو ما جعله يودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.
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