سارية عَلَم جدة.. تقنية عالمية بلمسة سعودية

بالتزامن مع اليوم الوطني الـ84 للمملكة العربية السعودية، وبالتحديد في 28 نوفمبر عام 2013، كانت محافظة جدة على موعد
مع تدشين أطول سارية عَلَم في العالم.
وقع الاختيار على قاعدة السارية بجدة وبلغت مساحة الميدان نحو 26000 متر مربع، لتعلو راية التوحيد على ارتفاع 172 مترًا
خفاقة بميدان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ليعلن الوطن دخول هذا الإنجاز العظيم موسوعة
غينيس للأرقام القياسية.
من أين جاءت فكرة إنشاء سارية جدة ؟
تم إنشاء سارية جدة بناء على مبادرة من قبل مؤسسة عبد اللطيف جميل الاجتماعية؛ كهدية للوطن وعرفانًا بالحب من كل
مواطن سعودي لوطنه وملكه، استغرق إنجاز مشروع سارية جدة أكثر من 12 شهرًا بمشاركة 42 شركة ومكتبًا استشاريًا
وهندسيًا من أمريكا و إنجلترا.
مواصفات سارية جدة
رفرف عَلَم المملكة العربية السعودية في سماء محافظة جدة بلونه الأخضر فوق سارية جدة بارتفاع 171 مترًا؛ وتضمن الكثير من
المكونات أهمها مجسم الشعار الرسمي للمملكة، سيفين بطول 75 مترًا لكل منهما ونخلة بطول 85 مترًا في وسط الميدان الذي
تتجاوز مساحته 26 ألف متر مربع.
مواصفات العَلَم
تم تصنيع العَلَم خصيصاً لهذا المشروع بمقاسات تبلغ 5.49 أمتار طولاً و33 مترًا عرضًا بمساحة إجمالية 1635 مترًا مربعاً ويزن 420
كيلوجرامًا مما يعادل 50% من مساحة ملعب كرة القدم .
كما بلغ وزن سارية العَلَم قرابة الـ 500 طن مصنوعة من الحديد على شكل أسطواني يختلف قطرها من قطر أكبر في القاع إلى
قطر أقل عند القمة، وهي مصنوعة من الحديد ومكونة من 12 قطاعًا جميعها محكمة بمسامير يصل مجموعها إلى 1500 مسمار،
كما تصل مساحة قاعدة العلم إلى 200 متر بسمك مترين ونصف المتر، وهي مرتكزة على 16 دعامة بعمق 28 متراً نفذت
بالاتساع الكافي لتحوي الخدمات الخاصة بالمشروع وإمكانية الصعود إلى أعلى السارية لعمل أي صيانة مطلوبة .
تقنيات عالمية بلمسات سعودية
استطاعت محافظة جدة أن تُنفذ مشروع أطول سارية عَلَم وفقًا لأحدث التقنيات والمستويات الفنية العالمية، ولم تكتف بذلك فقط
فقد استخدمت المعايير الهندسية المختصة؛ لتصل إلى درجات الأمان المطلوبة.
التكيف مع العوامل الخارجية
أضافت محافظة جدة للمشروع عدة أنظمة وتقنيات حديثة من بينها وحدة للحمل والتحكم في دوران العلم حسب اتجاه الرياح،
ونظام قياس اتجاه وسرعة الرياح، ونسبة الرطوبة، وشدة المطر، ونظام امتصاص الاهتزازات الناتجة عن سرعة الرياح وثبات سارية
العلم ونظام مقاومة الحريق داخل سارية العلم بالإضافة إلى نظام متكامل لسارية العلم مع إضاءة خاصة أثناء المناسبات الوطنية.
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