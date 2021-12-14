سارية عَلَم جدة.. تقنية عالمية بلمسة سعودية

المناطق _ متابعات

بالتزامن مع اليوم الوطني الـ84 للمملكة العربية السعودية، وبالتحديد في 28 نوفمبر عام 2013، كانت محافظة جدة على موعد

مع تدشين أطول سارية عَلَم في العالم.