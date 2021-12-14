محلل كويتي: دول الخليج تستطيع بناء شرق أوروبي جديد نشر قبل 59 دقيقة - 11:51 صباحًا, 14 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1084527 المناطق _ متابعات أكد المحلل السياسي الكويتي عيسى العميري أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع بناء شرق أوروبي جديد، بعيدا عن التطرف والإرهاب. وقال العميري، خلال مداخلة مع «برنامج اليوم» على قناة «الإخبارية»، إن ذلك ممكن بقيادة الاقتصاد السعودي واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، فاليوم نحتاج إلى تكامل اقتصادي، ونحتاج إلى منظومة خليجية. وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي مر بظروف استثنائية؛ لكن ذلك لا يمنع المسيرة، متمنيا أن تكون دول الخليج في مصاف الدول المتقدمة حسب رؤية الأمير محمد بن سلمان، فلماذا لا يصلح لدينا نظام الاتحاد الأوروبي، والذي يتكون من 15 دولة لا يجمعهم الدين ولا الثقافة ولا اللغة لكنهم متفقون على الاتحاد الأوروبي. وتابع: أما دول مجلس التعاون الخليجي فيتوافر لديهم كل مقومات الحياة المشتركة، فاللغة واحدة ولا توجد حدود والدين واحد والإسلام واحد، مع اقتصاد قوي، ما يؤكد ان كل السبل متاحة لتحقيق تكامل اقتصادي وتكون دول الخليج على غرار الاتحاد الأوروبي. فيديو | المحلل السياسي من #الكويت عيسى العميري: دول مجلس التعاون تستطيع بناء شرق أوروبي جديد بعيدا عن التطرف والإرهاب #القمة_الخليجية_في_الرياض#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Fegsp6lLHz — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 14, 2021
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