فرنسا تسجل 130 إصابة بمتحوِّر “أوميكرون”

فرنسا تسجل 130 إصابة بمتحوِّر “أوميكرون” نشر قبل 48 دقيقة - 12:02 مساءً, 14 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1084530 المناطق _ متابعات أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 130 حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” في البلاد، بحسب «العربية». كانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن البيانات الأولية حول المتحور «أوميكرون»، تشير إلى أنه سريع الانتشار وأكثر من دلتا. وأضافت الصحة العالمية: «أن المتحور أوميكرون يتسبب بأعراض خفيفة، ويقلل من فعالية اللقاحات». وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، وتوقعت أن يصبح سلالة مهيمنة في أنحاء المملكة المتحدة قريبًا.
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