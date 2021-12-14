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الأمير خالد الفيصل يتوّج غداً الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي

الأمير خالد الفيصل يتوّج غداً الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي
https://almnatiq.net/?p=1084533
المناطق _ متابعات

يتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، غداً الإربعاء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

ويكرم سموه الفائزين وهم الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال،

وفازت بجائزة الشعر المسرحي وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر العربية عن مسرحيتها

(ليلى الأخيلية)، ونال جائزة القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال، الشاعر إبراهيم أحمد حلوش من المملكة العربية السعودية

عن أوبريت (نبض الأرض)، وأخيراً حصد جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي جامعة أم القرى عن موسوعة الشعر العربي

في المملكة العربية السعودية وقيمتها 100 ألف ريال.

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