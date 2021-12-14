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سفير تونس لدى المملكة يزور معرض الداخلية

سفير تونس لدى المملكة يزور معرض الداخلية
https://almnatiq.net/?p=1084536
المناطق _ متابعات

قام معالي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي ، بزيارة لمعرض وزارة الداخلية المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

واطلع معالي السفير على أجنحة القطاعات الأمنية التابعة للوزارة ، واستمع لشرح تفصيلي عن مهام وأعمال القطاعات المشاركة ، كما اطلع على الأليات الحديثة والمتطورة للقطاعات الأمنية .

وأشاد معالي السفير ، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مؤكداً إعجابه بما تمتلكه من تقنيات عالية في اكتشاف الجريمة ، بإلاضافة إلى رقمنة جّل الخدمات في الجوازات والأحوال المدنية وبقية القطاعات .

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