سفير تونس لدى المملكة يزور معرض الداخلية

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قام معالي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي ، بزيارة لمعرض وزارة الداخلية المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

واطلع معالي السفير على أجنحة القطاعات الأمنية التابعة للوزارة ، واستمع لشرح تفصيلي عن مهام وأعمال القطاعات المشاركة ، كما اطلع على الأليات الحديثة والمتطورة للقطاعات الأمنية .

وأشاد معالي السفير ، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مؤكداً إعجابه بما تمتلكه من تقنيات عالية في اكتشاف الجريمة ، بإلاضافة إلى رقمنة جّل الخدمات في الجوازات والأحوال المدنية وبقية القطاعات .