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حكاية تلاحُّم تأسست في الرياض.. مقطع نادر يوثق لحظة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي

حكاية تلاحُّم تأسست في الرياض.. مقطع نادر يوثق لحظة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي
https://almnatiq.net/?p=1084545
المناطق _ متابعات

نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مقطع فيديو نادرًا تحت عنوان «حكاية تعاون وتلاحم تأسست في الرياض»، يوثق كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- أثناء إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي.

ويرصد مقطع الفيديو، لقطات لوصول وزراء خارجية دول (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، الكويت)، للاجتماع المنعقد في الرياض 9 فبراير من العام 1981، والذي توج بإنجاز من أجل التنسيق والتعاون بين الدول الست؛ حيث وقع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن الأمير سعود الفيصل، في ختام الاجتماع، قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في بيان جاء فيه: «إدراكا من كل من (دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر  ودولة الكويت)، لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة، وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري».

وأضاف: «ورغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 29-3-1401هـ، الموافق 4-2-1981م، وزراء خارجية هذه الدول، واستأنفوا التشاور بينهم، بهدف وضع التنظيم العملي، والهيكل النظامي لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق المنشودين بين دولهم».

وتابع: «وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة، وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف، وعقد اجتماعات دورية على مستوى القمة، وعلى مستوى وزراء الخارجية وصولا إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات».

 

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