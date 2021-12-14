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أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021

أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021

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أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021

أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021
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المناطق _ متابعات

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، كرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي والذي أقيمت فعاليات موسمه الحالي خلال الفترة من 6 – 11 ديسمبر، بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في رياضة الراليات الصحراوية.

 

وأعرب الأستاذ محمد بن علي آل شكوان رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك عقب تسلمه الدرع التكريمي، عن اعتزاز البنك بهذا التكريم، وبما يعكسه من تقدير لدور البنك المجتمعي في دعم مختلف الفعاليات التي تعنى بترسيخ مكانة المملكة كواجهة عالمية جاذبة للرياضات العالمية، في مقدمتها رياضة الراليات التي باتت تستحوذ على اهتمام واسع، وتسهم في دعم وتحفيز تنمية المجتمعات المحلية وتنشيط آفاقها، من خلال أبعادها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية المتعددة.

وأكد آل شكوان أن رعاية البنك العربي الوطني لرالي حائل الدولي يأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز تجربة الرالي الذي بات اليوم علامة بارزة ضمن قائمة الراليات الدولية، لا سيما بعد اعتماده دوليًا من قبل الاتحاد الدولي للسيارات على اعتباره إحدى البطولات العالمية، ويحظى باهتمام ومشاركة مميزة من قبل أبطال هذه الرياضة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، ما يجعله جديرًا بتقديم كل أشكال الدعم من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز استمراريته.

 

يُشار إلى أن منافسات رالي حائل الدولي استمرت على مدار 4 أيام متتالية؛ حيث شكّلت تحديًا للسائقين وآلياتهم، من خلال مراحل ومسارات الرالي والتضاريس الجغرافية القاسية في منطقة حائل، والتي تصل مسافتها إلى ما يُقارب 1200 كلم، ما يشكل مضمارًا مميزًا للمنافسة.

 

ويُقام رالي حائل 2021 بتنظيمٍ وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، رئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

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