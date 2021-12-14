احدث الأخبار

 الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب
أبرز المواد
 الأفواج الأمنية : تحبط تهريب 40كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير
أبرز المواد
 قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً
أبرز المواد
 أمانة الشرقية ترفع 15260 متراً مكعباً مخلفات بناء و 54 سيارة تالفة في الجبيل
أبرز المواد
 الإسكان ودرة العقارية يوقعان شراكة لتدشين ٥ مشاريع سكنية بجدة
أبرز المواد
 الصندوق العقاري والعربي يوقعان اتفاقية برنامج “تطوير” لدعم المطورين العقاريين
أبرز المواد
 تحذير هام من سفارة المملكة في إندونيسيا للسعوديين
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ 12 ألف جولة رقابية تغلق 48 منشأة مخالفة
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يستعرض حلول معالجة النفايات وإعادة تدويرها لحماية البيئة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021
أبرز المواد
 حكاية تلاحُّم تأسست في الرياض.. مقطع نادر يوثق لحظة إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

 الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب

 الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب

أبرز المواد
الأفواج الأمنية : تحبط تهريب 40كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير

الأفواج الأمنية : تحبط تهريب 40كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير

أبرز المواد
قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”

قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”

أبرز المواد
سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

أبرز المواد

قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”

قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”
https://almnatiq.net/?p=1084551
المناطق_خاص

كشفت  مصادر رياضية عن تفاوض داخل بعض  الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسعى خلال الفترة المقبلة لحسم ملف الانتقالات الشتوية وتدعيم صفوفها.

ففرق المقدمة تسعى إلى مواصلة التقدم وحسم الصدارة أو وصافة جدول الترتيب على أقل تقدير، فيما تأمل فرق مؤخرة الجدول إلى النهوض والتقدم إلى مراكز الوسط.

وتحدثت عدة تقارير وتسريبات عن وجود مفاوضات بين الأندية السعودية وفي مقدمتها الحزم وعدد من نجوم الكرة المصرية وهو ما تستعرضه «صحيفة المناطق» في التقرير التالي:

محمود عبدالمنعم كهربا
يعيش محمود عبدالمنعم كهربا فترات غير جيدة مع فريقه الأهلي بسبب الانتقادات المستمرة من المدير الفني بيتسو موسيماني والغياب عن التشكيل الأساسي.
وستكون صفقة كهربا مناسبة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظرًا لعدم تمسك الإدارة المصرية باللاعب وقدرة النادي السعودي على توفير مقابل جيد.
أشرف بن شرقي
أصبح الدولي التونسي أشرف بن شرقي على بعد خطوات من الرحيل عن صفوف الزمالك وذلك بسبب الاختلاف على المقابل المادي للتجديد.
وبحسب تقارير ووكيل أعماله، فإن بن شرقي يمتلك عروضًا خليجية مميزة من الدوري القطري والسعودي بمقابل مادي كبير.

روابط ذات صلة

 الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب

 الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب
الأفواج الأمنية : تحبط تهريب 40كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير

الأفواج الأمنية : تحبط تهريب 40كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير
سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements