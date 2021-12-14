قريبًا..صفقات سعودية لخطف نجمي الأهلي والزمالك المصري “كهربا وبن شرقي”

المناطق_خاص

كشفت مصادر رياضية عن تفاوض داخل بعض الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسعى خلال الفترة المقبلة لحسم ملف الانتقالات الشتوية وتدعيم صفوفها.

ففرق المقدمة تسعى إلى مواصلة التقدم وحسم الصدارة أو وصافة جدول الترتيب على أقل تقدير، فيما تأمل فرق مؤخرة الجدول إلى النهوض والتقدم إلى مراكز الوسط.

وتحدثت عدة تقارير وتسريبات عن وجود مفاوضات بين الأندية السعودية وفي مقدمتها الحزم وعدد من نجوم الكرة المصرية وهو ما تستعرضه «صحيفة المناطق» في التقرير التالي:

محمود عبدالمنعم كهربا

يعيش محمود عبدالمنعم كهربا فترات غير جيدة مع فريقه الأهلي بسبب الانتقادات المستمرة من المدير الفني بيتسو موسيماني والغياب عن التشكيل الأساسي.

وستكون صفقة كهربا مناسبة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظرًا لعدم تمسك الإدارة المصرية باللاعب وقدرة النادي السعودي على توفير مقابل جيد.

أشرف بن شرقي

أصبح الدولي التونسي أشرف بن شرقي على بعد خطوات من الرحيل عن صفوف الزمالك وذلك بسبب الاختلاف على المقابل المادي للتجديد.

وبحسب تقارير ووكيل أعماله، فإن بن شرقي يمتلك عروضًا خليجية مميزة من الدوري القطري والسعودي بمقابل مادي كبير.