سمو أمير الجوف يستعرض حلول معالجة النفايات وإعادة تدويرها لحماية البيئة

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أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ضرورة إيجاد حلول لمعالجة النفايات في المنطقة بجميع أنواعها ماعدا المشعة وتدويرها والاستفادة منها بطرق علمية واقتصادية دون الإضرار بالبيئة، وأهمية تطبيق حلول صديقة للبيئة لمعالجة النفايات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة، وكذلك مبادرة السعوديه الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – وتشمل أهدافها رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم بما يقلل من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، ويسهم في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” المهندس خالد الراشد.

واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي عن دور المركز الوطني لإدارة النفايات في تنظيم إدارة قطاع النفايات والخطط الإستراتيجية الشاملة للمركز ومستهدفات وصول نسبة الاستبعاد عن المرادم لجميع النفايات إلى حوالي 94% بحلول 2035م، كما اطّلع على عرض يتضمن خطط “سرك” الاستثمارية في الحلول المتكامله لإدارة النفايات ومشاركة وتمكين القطاع الخاص.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مجال معالجة النفايات بين المركز والأمانات والبلديات والشؤون الصحية والجامعات، و استثمار القطاع الخاص في هذه الصناعة وإيجاد الفرص الوظيفية.

حضر اللقاء وكلاء الإمارة ومستشار سموه الخاص وأمين منطقة الجوف.