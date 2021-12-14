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أمانة عسير تنفذ 12 ألف جولة رقابية تغلق 48 منشأة مخالفة

أمانة عسير تنفذ 12 ألف جولة رقابية تغلق 48 منشأة مخالفة
https://almnatiq.net/?p=1084560
المناطق_عسير

نفّذت أمانة منطقة عسير و بلدياتها أكثر من 12,863 ألف جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل 5844 ألف مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، فضلا عن إغلاق 48 منشأة تجارية مخالفة و اتلاف ما يزيد عن 40 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي .

 

وأوضحت الأمانة بأن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات البلدية والصحية وتوفير كافة سبل السلامة الصحية وامتثالها للإجراءات الاحترازية.

 

فيما كثفت الفرق الميدانية جولاتها التفتيشية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.

 

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع و عدم وجود شهادات صحية و مخالفة اشتراطات التعبئة و النقل و التخزين ، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية مشددة بأهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت.

 

ودعت الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940.

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