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تحذير هام من سفارة المملكة في إندونيسيا للسعوديين

تحذير هام من سفارة المملكة في إندونيسيا للسعوديين
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دعت سفارة السعودية في إندونيسيا، بالابتعاد عن مناطق الزلازل والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الإندونيسية المختصة، بسبب الزلزال القوي الذي ضـرب شرق البلاد اليوم.

 

وأهابت السفارة المواطنين بالإنذار المبكر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الإندونيسية اليوم، جراء الزلزال الذي ضـرب إقليم تينغارا الشرقية، وحثّتهم على الاتصال بها عند الحاجة.

 

ومن الجدير ذكره أن زلزال مدمـر بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء، فيما حذرت السلطات المختصة من موجات تسونامي في المحيط الهادي إثر الزلزال.

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