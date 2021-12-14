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الإسكان ودرة العقارية يوقعان شراكة لتدشين ٥ مشاريع سكنية بجدة

الإسكان ودرة العقارية يوقعان شراكة لتدشين ٥ مشاريع سكنية بجدة
https://almnatiq.net/?p=1084571
المناطق_الرياض

وقعت وزارة الإسكان صباح اليوم عقد شراكة مع درة العقارية لتقديم خدمات التطوير العقاري وذلك من خلال برنامج سكني أحد البرامج لتمليك الأسرة السعودية للمنزل الأول.

والتي وقعها مدير مبيعات المنطقة الغربية لبرنامج سكني الأستاذ أحمد بن محفوظ ، والمدير التنفيذي لشركة درة العقارية الأستاذ أحمد الشيخي عبّر من خلالها الأخير عن سعادته بهذه الشراكة والتي تصب في مصلحة الوطن و المواطن مبيناً أن درة العقارية نفذت أكثر من 44 مشروعاً يتضمن قرابة 1600 وحدة سكنية موزعة على 7 أحياء في مدينة جدة.

وبين الشيخي أن هذه الاتفاقيات والمشاريع تعد ضمن برنامج سكني ، وفي إطار مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لرفاهية المواطن والنهوض بالوطن تحت ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – .

 

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