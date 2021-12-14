أمانة الشرقية ترفع 15260 متراً مكعباً مخلفات بناء و 54 سيارة تالفة في الجبيل

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية حملة نظافة وصيانة شاملة في محافظة الجبيل، أسفرت عن رفع 15260 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، و54 سيارة مهملة وتالفة، وطمس 5641 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة وصيانة 426 حاوية نظافة، وإزالة 92 حاجزاً خرسانياً وإصلاح 1650 متراً مربعاً من حفر الشوارع و1513متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة ومعالجة 44 عمود إنارة في مختلف الشوارع والأحياء بالمحافظة.

وأكّدت الأمانة أن الحملة أنجزت 90% من معالجة التشوهات البصرية في المحافظة، منوهة إلى استمراريتها ورفع وتيرة العمل ومضاعفة أعمال الرصد ومعالجة التشوهات البصرية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مشددة على أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.