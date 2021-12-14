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سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

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سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوّج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي .. غداً
https://almnatiq.net/?p=1084579
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يتوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، غداً الأربعاء, الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة.

 

ويُكرم سموه الفائزين بالجائزة وهم الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق عن فرع التجربة الشعرية وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر العربية الفائزة بجائزة الشعر المسرحي عن مسرحيتها (ليلى الأخيلية) وقيمتها 200 ألف ريال، والشاعر إبراهيم أحمد حلوش من المملكة العربية السعودية الفائز بجائزة القصيدة المغناة عن أوبريت (نبض الأرض) وقيمتها 200 ألف ريال، فيما حصدت جامعة أم القرى جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي عن موسوعة الشعر العربي في المملكة العربية السعودية وقيمتها 100 ألف ريال.

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