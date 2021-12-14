سمو أمير نجران يلتقي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

المناطق_واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسم أهالي المنطقة واسمه الشكر للقيادة الرشيدة على ما يقدم من خدمات تقنية والتوسع في مشروعات التقنية الرقمية والاتصالات وإنجاز البنية التحتية في المنطقة وما قدمته من خدمات وتسهيلات في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي وفريقاً من الوزارة، مثمناً جهود الوزارة في هذا الجانب.

وأكّد سمو أمير منطقة نجران خلال اللقاء أن تقديم البرامج التقنية أصبح من الضرورات التي لا غنى عنها خصوصاً في المواقع السياحية والتراثية والأثرية ومحمية عروق بني معارض إذ تعد هذه المواقع من أهم مواقع الجذب السياحي.

وتم خلال اللقاء إطلاع سموه على عرض مصور على الخدمات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة نجران من حيث أعمال البنية التحتية والاتصالات وتغطية خدمات الاتصالات والمتنقلة في المنطقة، إذ بلغت تغطية خدمات الجيل الرابع 91% ونشر خدمات الجيل الخامس ومتوسط سرعة الإنترنت للهاتف المتنقل في المنطقة 124 Mbps بينما متوسط سرعة الإنترنت للجيل الخامس 361 Mbps.

كما تضمن العرض في مجال خدمة التجوال المحلي تمكين المستخدم من الارتباط بشبكة الاتصالات المتنقلة المتاحة في حال عدم توفر تغطية من مقدم الخدمة الأساسي، كما تقدم الخدمات لمجالات البريد من خلال خمسة تطبيقات و23 فرعاً لشركات البريد وتطرق العرض إلى ما يتعلق برأس المال البشري والقدرات الرقمية من خلال برامج للطلاب والباحثين عن عمل والموظفين على رأس العمل والبرامج الموجهة لفئات المجتمع، إضافة إلى برامج للطلاب من خلال التدريب التعاوني وسفراء تقنيات المستقبل DigitaL Media Academy يستهدف الناشئين ويقدم برامج تدريبية على تقنيات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وتصميم الألعاب والقصص رقمياً وبرامج التدريب الإلكتروني.

كما تم تقديم عرض عن برامج ريادة الأعمال الرقمية بمنطقة نجران بهدف خلق ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس نماذج الأعمال الأولية وتمكين نماذج الأعمال واحتضان وتسريع الأعمال والدعم من برنامج تنمية التقنية وكذا لقاءات ريادة الأعمال الرقمية وتقديم خدمات التمكين التقني والتوجيه والإرشاد الافتراضي حيث تستهدف 2500 مستفيد و30 نموذج عمل أولي.