احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11024 نقطة
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة
أبرز المواد
 سمو أمير المدينة المنورة يفتتح مركز تمكن الشامل للتوحد
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ: أبنائي وبناتي من أبناء شهداء الواجب شرفونا في بوليفارد رياض سيتي..فيديو
أبرز المواد
 الهلال يتصدر دوري كرة السلة بفوزه على النصر
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة إلكترونياً
أبرز المواد
 طالب بجامعة أم القري يحقق المركز الثاني بجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي
أبرز المواد
 “التجارة” تعلن عن استدعاء 29 مركبة هيونداي”Palisade” 2021
أبرز المواد
 بلدية بيشة: تدشين مركز رجال وسيدات الأعمال ليكون رافدًا تنمويًا بالمحافظة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية
أبرز المواد
 سمو أمير نجران يلتقي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
أبرز المواد
  الهلال الأحمر وجامعة الإمام يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جهود البحث العلمي والتدريب
أبرز المواد
عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11024 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11024 نقطة

أبرز المواد
الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة

الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة

أبرز المواد
سمو أمير المدينة المنورة يفتتح مركز تمكن الشامل للتوحد

سمو أمير المدينة المنورة يفتتح مركز تمكن الشامل للتوحد

أبرز المواد
تركي آل الشيخ: أبنائي وبناتي من أبناء شهداء الواجب شرفونا في بوليفارد رياض سيتي..فيديو

تركي آل الشيخ: أبنائي وبناتي من أبناء شهداء الواجب شرفونا في بوليفارد رياض سيتي..فيديو

أبرز المواد

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية
https://almnatiq.net/?p=1084606
المناطق_تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني .

كما استمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، مثنياً سموه على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية، داعيًا سموه المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جانبه أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي
أمير تبوك يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements