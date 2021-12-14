بلدية بيشة: تدشين مركز رجال وسيدات الأعمال ليكون رافدًا تنمويًا بالمحافظة

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افتتح محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مركز خدمات رجال وسيدات الأعمال ببلدية محافظة بيشة، بحضور رئيس الغرفة التجارية، ورئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة، إذ يسعى المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير التسهيلات التي تُلبي تطلعاتهم مما يؤدي إلى زيادة مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وإدارة المشاريع الاستثمارية بنجاح واستمرارية وتطوير.

من جهته، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن تأسيس المركز يأتي حرصًا على تحسين بيئة الأعمال في المحافظة حيث يوحد المركز إجراءات الأعمال ويغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، مبينًا أنه تم خلال افتتاح المركز تدشين إيصال التيار الكهربائي بدون صكوك إلكترونيًا، مضيفًا أن البلدية طرحت ٢٣ فرصةً استثماريةً ويمكن الزوار من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة عبر تطبيق (فرص)، مؤكدًا أن الفرص التي ستُطرح مستقبلاً أكثر من ١٥٠ فرصةً استثماريةً.

وأضاف ابن جلبان أن المركز سيقوم بإنهاء جميع معاملات المستثمر منذ الخطوة الأولى والمتابعة معه في أثناء سير المشروع لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في محافظة بيشة، مفيدًا أنه تمت تهيئته بصورةٍ مميزةٍ ونموذجيةٍ لاستقبال المستفيدين من رجال وسيدات الأعمال بشكل مباشر ومكثف، مؤكدًا أن بلدية بيشة تسعد باستقبالهم وخدمتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم الاستثمارية والخدمية وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات محافظة بيشة ومراكزها، مشددًا على أهمية دور المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لذلك فالمركز سيعزز ويدعم جميع معاملات الاستثمار وتذليل العقبات وتسهيل أعمال المستفيدين في عددٍ من الجهات الحكومية؛ لضمان توفير البيئة الجاذبة للاستثمار ورسم الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة التي تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي والاستثماري لأجل النهوض بالمشاريع الرائدة في مجال التطوير والاستثمار، لافتًا خلال حديثه إلى أن المركز منبثق من تطلعات أمير المنطقة ويحظى بمتابعة أمين المنطقة وهو مفتوح لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمنطقة فالمركز في خدمته دون شروط، موجهًا شكره لسعادة محافظ محافظة بيشة على حضوره وتدشينه مقر رجال وسيدات الأعمال بمبنى البلدية، متطلعًا بأن يحقق المركز الآمال والتطلعات وخدمة المحافظة وسبل التنمية والاستثمار.

الجدير بالذكر، فقد وجه رئيس بلدية بيشة قبل نحو شهر من الآن، بتهيئة مقرٍ دائمٍ ليكون مركزًا لرجال وسيدات الأعمال بالبلدية بهدف تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، وبدأ اليوم أعماله في مبنى البلدية.