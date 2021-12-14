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“البيئة” تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة إلكترونياً

“البيئة” تطلق خدمات الحصول على أذونات العبور إلى المملكة إلكترونياً
https://almnatiq.net/?p=1084627
المناطق_الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة المتعلقة بأذونات العبور، استكمالاً لجهودها المتواصلة في التحول الرقمي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تستهدف المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال؛ لتمكينهم من الحصول على أذونات عبور إلكترونية (الترانزيت) إلى أراضي المملكة العربية السعودية مروراً بأكثر من منفذ، وذلك بهدف حوكمة إجراءات الإرساليات وتسهيلها.

وبينت أن تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمة إذن عبور المواشي، وخدمة إذن عبور الخيول، وخدمة إذن عبور الصقور، إضافة إلى خدمة إذن عبور الخضار والفواكه، وخدمة إذن عبور الحيوانات الأليفة. مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة حالياً من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الموحد للوزارة.

يُذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف توفير الوقت والجهد عبر تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، بالإضافة إلى التقليل من العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.

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