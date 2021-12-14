الهلال يتصدر دوري كرة السلة بفوزه على النصر

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تصدر الهلال فرق الدوري الممتاز لكرة السلة مع نهاية الجولة الـ11 التي اختتمت أمس بعد فوزه على منافسه النصر 98-71 في اللقاء الذي جمعها بالرياض .

ورفع الهلال رصيده إلى (21) نقطة في المركز الأول مقابل (20) نقطة للنصر الذي تراجع للمركز الثاني.

وفي تبوك فاز أحد بصعوبة على ضباء 86-84 ليستمر بالمركز الثالث برصيد (20) نقطة وضباء في المركز الـ11 برصيد (12) نقطة، وجاء الاتحاد في المركز الرابع برصيد (19) نقطة بفوزه 93-48 على مستضيفه أبها الـ (12) برصيد (11) نقطة، وفي مكة المكرمة فاز الوحدة على ضيفه النهضة 82 -67 ليحتل المركز الخامس برصيد (17) نقطة والنهضة عاشراً برصيد (13) نقطة، واحتل الأنصار المركز السابع برصيد (17) نقطة بفوزه في المدينة المنورة 93-72 على مضيفه السلام الذي حل تاسعاً برصيد (15) نقطة، وفي الأحساء وبعد وقت إضافي فاز الفتح على ضيفه الأهلي 95-94 ليحتل المركز السادس برصيد (17) نقطة والأهلي بالمركز الثامن برصيد (15) نقطة.