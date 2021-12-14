اتحاد الإذاعات العربية ينظم ندوة حول التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي

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نظّم اتحاد إذاعات الدول العربية في الرياض اليوم , ندوة حول تعامل الإعلام العربي مع الإعلام الرقمي العالمي , وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ41 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بحضور رئيس الاتحاد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي .

وأدار الندوة الخبير الإعلامي الدكتور عبد الله الحمود ، حيث تناولت الفعالية محور: مدخل عام للندوة ومبررات اختيار الموضوع – كيف يجب أن تتفاعل عربياً مع الهيمنة الرقمية العالمية، ومحور : التعامل الإقليمي مع الإعلام الرقمي العالمي .. “المنطقة الأوروبية” الذي تطرق إلى أفضل الممارسات في التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي , ومحور : التجارب الوطنية في المنطقة العربية وأوروبا وآسيا , واستعرض خلال هذا المحور تجارب المملكة والصين وكوريا الجنوبية , وكيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الأوروبية.