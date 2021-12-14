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الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة

الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة
https://almnatiq.net/?p=1084645
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (65) حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي(82) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (33) حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(550369) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (539636) حالة . ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8856) حالة “رحمهم الله جميعاً”.

 

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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