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في ندوة افتراضية أكاديميّون يطرحون أحدث ابتكارات صناعة التحلية في العالم

في ندوة افتراضية أكاديميّون يطرحون أحدث ابتكارات صناعة التحلية في العالم
https://almnatiq.net/?p=1084657
المناطق_الرياض

تنظم الأكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ندوة افتراضية بعنوان ” الابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه” ، وذلك مساء يوم الأربعاء 15/12/2021 بمشاركة عدة جامعات وجهات تدريبية يمثّلها نخبة من الأكاديميين والمختصين، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفسور محمد عنتر، و من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية البروفسور نور الدين غفور، و من جامعة الملك فيصل الدكتور زيد الحليبي، و من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد الشهراني، و من الأكاديمية السعودية للمياه الدكتور فواز الغامدي متحدثًا ومديرًا للجلسة.

 

وستتناول النخب المشاركة أوراقًا علمية تتضمن جملة من المحاور والموضوعات عن أحدث التقنيات والابتكارات التي شهدها مجال صناعة التحلية، وسيقدم البروفسور محمد عنتر ورقة علمية بعنوان “التقنيات الناشئة في أنظمة التحلية” يستعرض خلالها أحدث الابتكارات الرائدة في تحلية المياه، والأثر المنعكس على عمليات التحلية، فيما سيتناول البروفسور نور الدين غفور في ورقته العلمية التي سيقدمها بعنوان “تنظيف الأغشية باستخدام أحدث التقنيات” التقنيات المبتكرة في صناعة الأغشية والمفهوم المتطور لهذه الصناعة، أما الدكتور زيد الحليبي من جامعة الملك فيصل فسيقدم ورقة علمية بعنوان “الابتكارات في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي” يبرز من خلالها أثر هذه التقنية المهمة في صناعة التحلية والحفاظ على البيئة وزيادة الكفاءة، فيما سيقدم الدكتور أحمد الشهراني ورقة علمية حول تطوير أغشية RO و NF لتقنية المياه، يستعرض فيها أحدث الابتكارات في تطوير هذه التقنيات ومواءمتها للأهداف الرئيسية لصناعة التحلية واستدامة المياه و الأثر البيئي.

 

وسيسلط المشاركون خلال الندوة التي تنظمها الأكاديمية السعودية الضوء على الابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه، مستعرضين أحدث التقنيات التطويرية الواعدة في هذا المجال الحيوي المهم، ويأتي ذلك من منطلق الدور الريادي للأكاديمية السعودية للمياه التابعة لـ “التحلية” في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في كافة الجهات والقطاعات.

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