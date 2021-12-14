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سمو أمير حائل يكرم الطالبة الزعيزع لحصولها على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي

سمو أمير حائل يكرم الطالبة الزعيزع لحصولها على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي
https://almnatiq.net/?p=1084660
المناطق_واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الطالبة جوري الزعيزع الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، وذلك خلال استقبال سموه لها بحضور مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد ، ومدير مركز التميز الدكتور طلال السلمان ، وعدداً من المسئولين بتعليم حائل .

 

كما كرم سموه خلال الاستقبال الطالبتين الين عبد العزيز الشمري وميار خلف الشمري المتأهلتين للأولمبيادات الدولية في مسار الرياضيات ، والطالبين تركي عبداللطيف الشمري وفهيد عادل الشمري المتأهلين للأولمبيادات الدولية في مسار العلوم ، وكذلك الطالب أيوب عبدالرحمن الشمري الحاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المملكة، والطالب عمر صالح العبيشي الحاصل على المركز الثالث في مسابقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى المملكة، بالإضافة إلى الطالب محمد عبدالرحمن الحريري الحاصل على المركز الثاني في مسابقة السنة النبوية على مستوى المملكة .

 

وأكد أن التحفيز والتشجيع عوامل أساسية للارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات العلمية إلى مراتب أعلى، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير التعليم، معرباً عن تهنئته للطلاب والطالبات وأسرهم والمعلمين والمعلمات على حصولهم على جوائز علمية ، مشيداً بدور إدارة التعليم في المنطقة ، ومتطلعاً إلى تحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله .

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