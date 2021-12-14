احدث الأخبار

سمو ولي العهد يستقبل أصحاب الجلالة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 “مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس
أبرز المواد
 10 سعوديين ودوليين يحصدون كأس الملك عبدالعزيز للصقور 2021
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الخرج تكرم مدرسة روافد العالمية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل أبناء عبدالقادر السحلي
أبرز المواد
 تحذير هام من “الدفاع المدني” بشأن حالة مطرية ستشهدها المملكة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة
أبرز المواد
 سمو أمير حائل يكرم الطالبة الزعيزع لحصولها على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي
أبرز المواد
 في ندوة افتراضية أكاديميّون يطرحون أحدث ابتكارات صناعة التحلية في العالم
أبرز المواد
 اتحاد الإذاعات العربية ينظم ندوة حول التعامل مع الإعلام الرقمي العالمي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11024 نقطة
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (65) حالة مصابة بكورونا وتعافي (82) حالة
أبرز المواد
عاجل

سمو ولي العهد يستقبل أصحاب الجلالة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

عاجل

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

سمو ولي العهد يستقبل أصحاب الجلالة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

سمو ولي العهد يستقبل أصحاب الجلالة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

أبرز المواد
“مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس

“مرور جدة”: إغلاق طريق الأمير ماجد لتنفيذ مشروع جسر المشاة مساء الخميس

أبرز المواد
10 سعوديين ودوليين يحصدون كأس الملك عبدالعزيز للصقور 2021

10 سعوديين ودوليين يحصدون كأس الملك عبدالعزيز للصقور 2021

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية

أبرز المواد

تحذير هام من “الدفاع المدني” بشأن حالة مطرية ستشهدها المملكة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة

تحذير هام من “الدفاع المدني” بشأن حالة مطرية ستشهدها المملكة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة
https://almnatiq.net/?p=1084665
المناطق_واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

 

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الخميس ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من مساء يوم الأربعاء وحتى السبت مناطق (الرياض، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة .

 

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل
“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements