أمير تبوك يستقبل أبناء عبدالقادر السحلي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بديوان الامارة اليوم، أبناء عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي – رحمه الله – احد اعيان محافظة الوجه يتقدمهم ابن الفقيد زياد عبدالقادر السحلي .

والذين قدمو للسلام على سموه ، وأعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم .

مقدرين وقفة سموه الأبوية الحانية في مصابهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم مؤكدين بأن هذا ليس بغريب على سموه فهو دائم مع جميع أبناء المنطقة في السراء والضراء سائلين المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، ودعا سموه المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته .