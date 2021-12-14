مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الخرج تكرم مدرسة روافد العالمية

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قامت مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية بنات الأستاذة : شادية بنت سعيد القحطاني صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لمدرسة روافد العالمية بقصد تكريم المدرسة وطالباتها نظير المشاركة في الاختبار الدولي “ بيرلز ” لعام 2021 وتثمين للجهود التي بذلها الجميع على مدى شهور طويلة من العمل والاجتهاد والمثابرة من المدرسة بإدارتها ومعلماتها وطالباتها ومن الاقسام المعنية بالإدارة .

وقد ألقت القحطاني كلمة في الحفل الذي اقيم في المدرسة بهذه المناسبة أعربت فيها عن سعادتها بمشاركة تعليم الخرج في الاختبار الدولي ( بيرلز ) وما حققته المدرسة من جهد خلال فترة المنافسات ؛ وأضافت أن حفل التكريم هذا تكريم مستحق لعطاء جديد ومتجدد نقدمه للوطن المعطاء ونثبت وبكل جدارة قدرت بناتنا الطالبات على المنافسة لرفع أسم المملكة عاليًا ، ويأتي التكريم عرفانًا وتقديرًا من تعليم الخرج لما قدّموه طالباتنا ومعلماتنا وأولياء الأمور في الاختبار الدولي “بيرلز”من جهة ولدفع الجميع لمواصلة المثابرة والجد والاجتهاد من جهة أخرى ؛ ناقلة شكر وتقدير مدير التعليم الدكتور: خالد بن عبدالله العتيبي لبناتنا الطالبات ولأولياء أمورهن ومعلماتهن وإدارة ومالك المدرسة وللفريق المتابع للعمل .

عقب ذلك توالت كلمات الشكر والعرفان والتحفيز من ممثلات الأقسام المعنية وهم مساعد مدير التعليم الأهلي والاجنبي، الأستاذة : حسناء الشمري ، ومشرفة الاختبارات الدولية والدكتورة سارة الحقباني والمشرفة المتابعة للمدرسة الأستاذة : سحر العقيفي.

في ختام الحفل سلمت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) مديرة المدرسة والطالبات المشاركات والمعلمات هدايا رمزية وشهادات شكر وتقدير ، وبدورها قدمت مديرة المدرسة الأستاذة نورة الدوسري دروعاً تذكارية للفريق الزائر .

حضر حفل التكريم كلا من مساعد مدير التعليم الأهلي والأجنبي، الأستاذة حسناء الشمري ، مساعد مدير الإعلام والاتصال الأستاذة : فاطمة العثمان ، مشرفة الاختبارات الدولية الدكتورة سارة الحقباني ، مشرفة الشؤون التعليمية الدكتورة فاطمة الصفحي، مشرفة اللغة الانجليزية الأستاذة: سحر العقيفي ، مشرفة التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذة : نجلاء الخضيري ،

مديرة المدرسة الأستاذة نورة الدوسري ومعلمات وطالبات المدرسة .