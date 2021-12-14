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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية

أبرز المواد

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة الحدود الشمالية
https://almnatiq.net/?p=1084679
المناطق_الحدود الشمالية

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 14 ديسمبر 2021م، اتفاقية لاعتماد 29 برنامجًا أكاديمياً لجامعة الحدود الشمالية شاملة لجميع البرامج المتبقية للاعتماد الأكاديمي، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، بالمدينة الجامعية بعرعر.

 

ومثّل جامعة الحدود الشمالية في التوقيع وكيل الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع الدكتور نايف بن فوزي الرويلي، كما مثَّل الهيئة مدير عام الإدارة العامة للاعتماد البرامجي الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، حيث شملت الاتفاقيات اعتماد برامج البكالوريوس في تخصصات ( الطب والجراحة، وعلوم التمريض، والمحاسبة، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، وعلوم الحاسبات، والأحياء الدقيقة، والصيدلة السريرية، وتقنية المختبرات الطبية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وتقنية المعلومات، والتسويق، والدراسات الإسلامية، والتغذية الإكلينيكية، والهندسة الكيميائية، ونظم المعلومات، والتمويل، والقانون، واللغة العربية وآدابها، والكيمياء بعرعر، والكيمياء بطريف، والكيمياء برفحاء، والرياضيات بطريف، والرياضيات، وعلوم الحاسبات، والفيزياء، واللغة الإنجليزية وآدابها).

 

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

 

يذكر أن جامعة الحدود الشمالية حاصلة على الاعتماد المؤسسي في سبتمبر 2021م، من قبل مركز ” اعتماد ” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويوجد لدى الجامعة خمسة برامج تحت الإجراء وهي ( اللغة الإنجليزية وآدابها، وإدارة الموارد البشرية، والفيزياء، والرياضيات، وعلوم الحاسب )، كما أن الجامعة لديها (34) برنامجاً، وبهذه الاتفاقية تصبح جميع برامج الجامعة تحت الإجراء للاعتماد الأكاديمي.

 

تجد الإشارة إلى أن أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز ” اعتماد ” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية.

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