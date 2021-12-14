عاجل| ولي العهد يستقبل حاكم دبي

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المناطق ـ متابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ قليل، أخيه سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله العاصمة الرياض.

 

وتستضيف الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ42، إذ “تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات”.

 

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي يعقد بالمملكة، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

 

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