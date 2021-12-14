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نداء أممي لتوفير 220 مليون دولار شهريًّا عام 2022 لإطعام 23 مليون أفغاني

نداء أممي لتوفير 220 مليون دولار شهريًّا عام 2022 لإطعام 23 مليون أفغاني
https://almnatiq.net/?p=1084727
المناطق_واس

يعمل برنامج الغذاء العالمي على تكثيف عملياته الإنسانية في أفغانستان، لمساعدة أكثر من 23 مليون شخص يواجهون الجوع الشديد في البلاد في عام 2022، حيث يزيد التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من صعوبة حصول السكان على الطعام.

 

وقالت المديرة القطرية في أفغانستان ماري إيلين ماكغرارتي، إن البرنامج ساعد حتى الآن 15 مليون أفغاني خلال العام الجاري، كما تمكن من تخزين المواد الغذائية مسبقا في مواقع إستراتيجية عبر المرتفعات الشمالية الشرقية والوسطى من البلاد، حيث يمكن أن تؤدي الثلوج الشتوية الغزيرة إلى قطع الإمدادات عن المجتمعات المحلية، وبما يضمن قدرة البرنامج على توفير شريان الحياة لهذه المناطق.

 

وأوضحت أن أفغانستان تواجه فيضانًا من الجوع والعوز لم يشهده البرنامج منذ 20 سنة، وأن هناك الكثير من العمل لمنع هذه الأزمة من التحول إلى كارثة، داعية إلى توفير 220 مليون دولار أمريكي شهريًّا خلال عام 2022 لإطعام 23 مليون أفغاني.

 

وأشارت إلى نتائج استطلاع أجراه البرنامج، أكدت أن 98% من الأفغان لا يستهلكون ما يكفيهم من الغذاء، وهو ارتفاع كبير ومقلق بنسبة 17% مقارنة بإحصاءات شهر أغسطس الماضي.

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