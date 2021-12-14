عاجل|  ولي العهد يستقبل الأمير مشعل الأحمد الصباح

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الصباح في مطار الرياض.

وتستضيف الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ42، إذ “تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات”.

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي يعقد بالمملكة، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.