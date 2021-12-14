بعملية جراحية نادرة ونوعية مستشفى الملك خالد بالمجمعة ينهي معاناة مقيم من حصوات الحالب

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نجح الكادر الطبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بإنهاء معاناة مريض كان يعاني من حصوات وتهتك في الحالب الأيسر.

وقد ضم الفريق الطبي المشرف على الحالة متخصصين في عمليات جراحة المسالك البولية بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية د. سليمان بن عبدالعزيز المطيري، ومشاركة استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور/ناصر بن منصور البقمي من مدينة الملك عبدالعزيز الصحية بالحرس الوطني واخصائي جراحة المسالك البولية الدكتور/عبدالناصر العثمان واخصائي الجراحة العامة الدكتور/عبدالمجيد بن خيرالله المطيري.

وتمثل الإجراء الطبي الجراحي بإستئصال حصوات وتعويض الحالب المتهتك والمتليف بجزء من الامعاء بطول ١٥ سم حيث كان يعاني من مشاكل والتصاقات وتهتك في الحالب الأيسر ناتج عن حصوات وتضيق مع تليف بالحالب وآلام مزمنة لمدة 3 اشهر وذلك بعد أخذ التحاليل والأشعة اللازمة لإجراء هذه العملية والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد والمريض يتمتع بصحة جيده وتحت الرعاية الطبية.

من جانبه ثمن د. خالد القحطاني مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهود الطاقم الطبي والذي يعد من الكفاءات الطبية المؤهلة في مجال جراحة المسالك البولية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.